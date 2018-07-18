Президент США Дональд Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в американские выборы до российско-американского саммита в Хельсинки, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников агентства, на прошлой неделе заместитель генпрокурора США Род Розенстайн поставил президента в известность об обвинительном заключении в адрес россиян и спросил Трампа, когда следует его обнародовать — до или после его встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки. Трамп выбрал первый вариант, надеясь, что это даст ему преимущество на переговорах с российским президентом, отмечают источники Bloomberg.

13 июля власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам Главного разведывательного управления РФ во взломе серверов Демократической партии с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года. На фоне обвинений американские политики потребовали от Трампа отменить встречу с Путиным.

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