Более половины американцев не одобряют позицию президента США Дональда Трампа в отношении России.

Об этом говорят результаты совместного опроса Reuters и Ipsos, проведенные после его неоднозначной встречи и совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Однако, похоже, что работа Трампа на саммите в Хельсинки, где он отказался возложить вину на российского лидера за вмешательство в ход выборов в США в 2016 году и усомнился в выводах американской разведки, не повлияла на его общий рейтинг.

Новый опрос показал, что 42 процента зарегистрированных избирателей одобряют результаты работы Трампа в должности президента. При этом с начала июля его рейтинг колебался между 40 и 44 процентами.

Тем не менее опрос показал, что 55 процентов зарегистрированных избирателей не одобряют политику президента в отношении России. Противоположного мнения придерживаются 37 процентов.

Об одобрении работы Трампа на российском направлении заявили 71 процент республиканцев и 14 процентов демократов.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что Трамп по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди республиканских избирателей, несмотря на то, что лидеры партии осудили заявления, которые он сделал в присутствии российского лидера, отвечая на вопросы журналистов.

Minval.az