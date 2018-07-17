Нападающий сборной Хорватии и франкфуртского «Айнтрахта» Анте Ребич погасил кредиты 500 жителей родного города.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от Сплита. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую «Фиорентину»; однажды он погасил кредиты 500 жителей своего родного городка», — приводит ATV слова друга Ребича Ловро Шиндика.

Ребич начал карьеру в молодёжной системе хорватского клуба «Винджани», после чего играл за «Имотски» и «Сплит», в составе которого и дебютировал на уровне взрослых команд. Позднее он подписал контракт с «Фиорентиной» и на правах аренды выступал за «РБ Лейпциг», «Верону» и «Айнтрахт», с которым в 2017 году подписал полноценный контракт.

На чемпионате мира по футболу 2018 года Ребич забил один мяч — в финальном матче турнира с Францией.

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