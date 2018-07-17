Быстрое развитие искусственного интеллекта приведет к тому, что уже через десятилетие он сможет целиком взять на себя управление автотранспортом.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал в понедельник амбассадор Университета сингулярности в России, генеральный директор «Орбита капитал партнерз» Евгений Кузнецов, выступая с лекцией в рамках образовательного проекта «Остров 10-21».

«К 2025 году все машины оснастят искусственным интеллектом, и еще через три года человек, сидящий за рулем, может просто начать мешать движению роботизированной техники на дорогах», — сказал Кузнецов. Он отметил, что автомобили — это только один из примеров так называемой технологической сингулярности, то есть чрезвычайно быстрого технологического прогресса. И именно он в конечном итоге повлияет на рынок труда, здоровья и инфраструктуры.

По словам Кузнецова, к 2035 году количество роботизированных систем превысит население планеты, и искусственный интеллект начнет все активнее замещать рабочие места, отнимая их у человека. «Человек останется на рабочем месте, либо если он «дешевле» робота, либо если он умнее робота», — сказал он. Подобный расклад приведет к появлению так называемой «сэндвич-структуры» на рынке труда, когда между низкоквалифицированными специалистами и интеллектуалами возникнет прослойка роботов с компетенциями среднего уровня.

Что же касается здоровья жителей планеты, то ускоренное развитие технологий, по мнению футуролога, приведет к тому, что в будущем оно будет зависеть на треть от генетики, еще на 10% от качества медицины и на 60% от качества жизни. «Последнее включает в себя такие критерии как экология, сон, ограничение потребления сахара, новые диетические правила», — пояснил Кузнецов.

А вот на рынке инфраструктуры технологическая сингулярность приведет к глобальным изменениям. В частности, речь идет о появлении гигаполисов населением более 100 млн человек. «Уже сейчас меняется степень связанности людей, они начинают жить более интегрировано, и нам нужно научиться связывать все больше агломераций, связывать транспортными сетями города так, чтобы получался один гигаполис (100 млн чел)», — пояснил эксперт.

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. Они будут учиться у ведущих российских и зарубежных специалистов, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.

Самые талантливые участники курса получат возможность найти работу в федеральных и региональных органах государственной власти.

Также потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО «Цифровая экономика». Это правительство РФ, госкорпорации «Ростех» и «Росатом», Сбербанк, «ВЭБ Инновации», «Ростелеком», «Яндекс» и другие.

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