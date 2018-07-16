Власти Франции приняли решение закрыть службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает пресс-служба посольства Франции в Москве.

Отмечено, что указанное решение вступает в силу уже с 16 июля, в частности, после сообщения от российских органов власти о том, что «отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в РФ, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры».

Как пояснили в дипломатической миссии Франции, причиной такого решения стало ухудшение условий работы в России.

Minval.az