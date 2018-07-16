К отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери могут быть причастны сотрудники Главного разведывательного управления России.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на британских и американских чиновников, знакомых с ходом расследования покушения на россиян. Сотрудники ГРУ также обвиняютсяво вмешательстве в выборы президента США 2016 года, напоминает газета.

Следствие приближается к установлению личностей исполнителей покушения на Скрипалей, заявил изданию один из источников. В то же время следователи не исключают, что за отравлением могла стоять другая российская спецслужба или частная структура.

Minval.az