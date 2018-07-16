Президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй судиться с ЕС, а не вести с ними переговоры, рассказала сама Мэй ВВС.

По ее словам, такой совет Трамп дал ей в пятницу, 13 июля, на совместной пресс-конференции, но она сочла его слишком «жестоким».

«Он сказал мне, что я должна подать в суд на ЕС, а не вступать в переговоры», — сказала Мэй.

Однако она призвала критиков поддержать ее план для Brexit.

Напомним, 7 июля был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции. Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза.

9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Также свою должность оставил глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис.

Великобритания и США заключат сделку в сфере торговли после Brexit, заявила Мэй на пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

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