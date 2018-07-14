В столице Ирака Багдаде из-за массовых беспорядков заблокировали доступ к интернету. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади, пишет в субботу, 14 июля, Анадолу.

Отмечается, что антиправительственные акции протеста прошли в районе Аш-Шуле на западе Багдада, где в основном проживают мусульмане-шииты. Протестующие требовали отставки правительства.

После того, как на место прибыли сотрудники сил безопасности, некоторые участники акции начали жечь автомобильные шины.

В Багдаде усилены меры безопасности.

Полиция перекрыла въезд в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные здания.

В южных регионах Ирака также продолжаются акции протеста в связи с перебоями в энергоснабжении и оказании коммунальных услуг.

Minval.az