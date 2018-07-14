Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs прекратила продажу салатов в примерно трех тысячах своих заведений в 14 штатах США после случаев массового отравления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители заведения рассказали, речь идет о ресторанах, сотрудничающих с той же фирмой-поставщиком салатов в McDonaldʼs Айовы и Иллинойса. В ближайшее время сеть сменит поставщика салатов.

Ранее власти Иллинойса и Айовы заявили, что расследуют случаи массового заражения местных жителей циклоспорозом. Перед отравлением более ста пострадавших обедали в McDonaldʼs. После предварительного расследования выяснилось, что люди попали в больницы из-за употребления салатов в сети ресторанов быстрого питания.

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