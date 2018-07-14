По результатам исследования, проведённого компанией по обеспечению безопасности данных Blancco, смартфоны Samsung оказались самыми ненадёжными устройствами на базе Android.

Исследователи оценили число неполадок в телефонах южнокорейской компании почти в 27,4%.

Второе место в списке занимает Xiaomi с 14,2% сбоев. Тройку «лидеров» замыкает Motorola с антирейтингом 9,6%.

В топ-5 также вошли смартфоны компаний Huawei и InFocus.

Специалисты также уточняют, что наиболее проблемными устройствами фирмы Apple стали iPhone 6 и iPhone 6s, в том числе из-за проблем в работе сенсора и Bluetooth.

Minval.az