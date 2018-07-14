Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на 14 июля нанесли ракетный удар по объектам движения ХАМАС на юге сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

«Сегодня ночью боевые самолёты атаковали наступательный террористический туннель на юге сектора Газа, а также несколько террористических объектов в военных комплексах по всему анклаву…» — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в секторе Газа отреагировали на действия израильских военнослужащих ответным огнём.

תיעוד מתוך תקיפת כוחותינו בשטח רצועת עזה הלילה pic.twitter.com/Fhry0LlBUm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 июля 2018 г.

«Во время налёта было зафиксировано приблизительно 17 пусков из сектора Газа в направлении Израиля», — уточнили военнослужащие страны, подчеркнув, что пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».

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