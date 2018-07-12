Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна разрешил выдать бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Об этом пишет газета Vanguardia.
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Высший земельный суд Шлезвига-Гольштейна разрешил выдать бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Об этом пишет газета Vanguardia.
Дата: 2018/07/12 13:37
Раздел: Мир
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