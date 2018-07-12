Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду в Москве заявил, что Израиль не будет возражать против того, чтобы сирийский президент Башар Асад остался у власти, если иранские войска покинут Сирию.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Израиля, который пожелал остаться анонимным. По его словам, Нетаньяху сказал Путину: «Мы не будем предпринимать действий против режима Асада, а вы поможете убрать иранцев». Офицального подтверждения этой информации нет.

Minval.az