В Китае суд вынес приговоры сотням чиновников, которые ненадлежащим образом выполняли экологические проверки. В целом 4305 чиновников из 10 провинций и регионов были привлечены к ответственности за невозможность исправить нарушение, сообщает Reuters.

Некоторым из них были назначены штрафы, а некоторым — тюремные сроки.

В общей сложности было заново проверено 28076 нарушений и выписано штрафов на 77,13 млн долларов и 464 чиновника получили административный или уголовный арест.

В конце мая этого года правительственные проверяющие заново рассмотрели тысячи нарушений, выявленных во время прошлогоднего национального аудита. Они подтвердили, что большое количество нарушений до сих пор не было надлежащим образом исправлено.

Инспекторы уже обвинили местные органы власти и государственные предприятия по всей стране в фиктивных и мошеннических действиях.

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