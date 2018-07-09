Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обнародовал видео, снятое в ходе подводных испытаний миниатюрной субмарины, специально сконструированной для помощи школьникам, заблокированным в затопленной пещере в Таиланде. Ранее миллиардер обратился к властям этой страны с предложением о помощи в спасательной операции.

Видеокадры испытаний миниатюрного подводного батискафа были размещены микроблоге Илона Маска в Twitter.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Субмарина собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9, в частности — труба для перекачки жидкого кислорода ракеты. Ее испытания проводились в Лос-Анджелесе. По мнению самого Маска, этот вариант спасения может быть вполне безопасным для эвакуации школьников. В испытаниях принимали участие два дайвера. Один из них тянул аппарат за собой, а другой — толкал субмарину ссади.

Ранее миллиардер предложил властям Таиланда несколько вариантов по спасению школьников из затопленной пещеры. Среди них были специальная герметичная капсула, пятикилометровая нейлоновая труба с воздушными шлюзами и мини-субмарина.

23 июня 12 подростков из юношеской футбольной команды и их тренер отправились на экскурсию в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, однако оказались заблокированы в ней из-за наводнения, вызванного ливнями.

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