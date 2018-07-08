В Ереване сегодня состоялся товарищеский матч футбольных легенд Латинской Америки и Европе, на поле Республиканского стадиона вышли такие звезды, как Райан Гиггз, Ривалдо, Эрнан Креспо, Кристиан Карамбё, Кафу и Дида. Вратарями сборной Европы были Роман Березовский и Александр Филимонов.

Сама игра прошла благополучно, однако после нее произошло чрезвычайное происшествие – праздничный фейерверк в честь звезд футбола поджег крышу Республиканского стадиона, пишет Спутник-Армения.

Пожар произошел при почти пустых трибунах, пострадавших не было.

Minval.az