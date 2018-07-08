В центре Тбилиси проходит акция протеста против высоких цен на бензин.

По словам митингующих, акция «Вместе изменим цену на бензин» призвана остановить искусственное подорожание топлива.

Митингующие подчеркивают, что если их требования не будут услышаны и цены на бензин не снизятся, то протестные акции примут перманентный характер и пройдут по всей стране.

В качестве протеста манифестанты устроили круговое движение на машинах, которое началось с площади Роз и продолжилось в направлении площади Свободы, передает «Sputnik Грузия».

Minval.az