«Бывшие президенты за всю свою жизнь имели статус неприкосновенности, но это не касается тех случаев, когда в их отношении начинается уголовное преследование, и они привлекаются к делу в качестве обвиняемых», – в беседе с Первым Информационным сказал специалист по международному праву, юрист Ара Казарян, комментируя вызов на допрос второго президента РА Роберта Кочаряна в рамках дела 1 Марта.

Ара Казарян отметил, что в настоящее время Роберту Кочаряну никакая опасность не угрожает, поскольку он имеет статус свидетеля. «Конечно, всегда можно оспорить, что в качестве свидетеля вызывают формально, поскольку в отношении человека уже бывают подозрения, и происходит быстрая перемена статуса, но это предположение. Когда будет предъявлено обвинение, или он будет привлечен в качестве подозреваемого, вот тогда и сработает этот иммунитет», – сказал Казарян, добавив, что бывают случаи, когда бывшие президенты лишаются иммунитета и призываются к ответственности за совершенные преступления, например, военные преступления, как в случае Милошевича.

По словам Казаряна, очень важны внимательные действия органа предварительного следствия, наличие правовых основ и их надлежащее формулирование: «Сейчас изменилась политическая ситуация, я не думаю, что будет принято политическое решение по части того, чтобы не наделить бывшего президента правовым статусом. Такого фактора-противовеса нет. Все остальное уже юриспруденция: должны быть правовые основы, а если эти основы есть, нужно начать процесс лишения бывшего президента иммунитета. Самое главное – выяснится, есть ли состав преступления или нет, был его стороны незаконный приказ или нет, выяснение чего большей частью будет зависеть от показаний свидетелей», – сказал Казарян.

Привлекая к ответственности второго президента РА Роберта Кочаряна, орган предварительного следствия будет руководствоваться статьей 56.1 Конституции РА в редакции 2005 года, которая, во-первых, устанавливает, что президент республики неприкосновенен. Далее в ней закреплено, что президент республики на срок своих полномочий и после него не может преследоваться и привлекаться к ответственности за деятельность, следующую из его статуса. Президент республики может привлекаться к ответственности после завершения своих полномочий за действия, не связанные с его статусом.

Сейчас в Армении за 25-летнюю историю впервые будет создан прецедент для привлечения президента к ответственности, для чего Специальная следственная служба должна осуществить очень серьезную работу, чтобы обосновать, что Кочарян в тот период совершил действия, не связанные с его статусом.

Minval.az