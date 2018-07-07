Премьер-министр Бинали Йылдырым, чья должность будет упразднена после перехода Турции с парламентской на президентскую систему правления в понедельник, будет назначен правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) на пост спикера парламента, сообщается Dailysabah.

Депутат от региона Амасья Наджи Бостанджи был избран Партией справедливости и развития в качестве председателя на закрытой сессии. Депутат от Стамбула Мехмета Муш, депутат от Чанаккале Бюлент Туран, от Денизли — Джахит Озкан, от Токата — Озлем Зенгин и от Чанкыры — Эмин Акбашоглу были избраны заместителями председателя.

Согласно государственному протоколу Турции, спикер парламента является вторым по степени важности государственным чиновником.

Депутаты парламента Турции 27-го созыва, избранные на всеобщих выборах 24 июня, приняли присягу на первом заседании парламента.

Заседание прошло под председательством старейшего из присутствующих на нем членов парламента, депутата от «Хорошей партии» (IP) Дурмуша Йылмаза. Каждый из 600 избранных членов парламента зачитал текст присяги.

Первый раунд выборов спикера парламента состоится в четверг, до заверешения которых Йылмаз будет исполнять соответствующие обязанности.

Для выборов спикера в 600-местном парламенте в первых двух раундах необходимо набрать большинство голосов – две трети.

Йылдырым является кандидатом от «Народного альянса», объединяющего правящую Партию справедливости и развития и Партию националистического движения (MHP), который имеет 344 места в парламенте.

По слухам, Йылдырым, давний союзник Эрдогана, будет также выдвинут на пост мэра Стамбула на местных выборах, намеченных на март 2019 года.

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