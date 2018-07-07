Разведке «Моссад» удалось вернуть в Израиль наручные часы казненного в Сирии в 1965 году израильского разведчика Эли Коэна. Об этом сообщила в распространенном коммюнике канцелярия премьер-министра Израиля.

«Наручные часы [Эли Коэна] были возвращены в ходе проведенной недавно специальной операции «Моссад», — говорится в документе. В канцелярии добавили, что они в настоящий момент выставлены в штаб-квартире «Моссад», но осенью реликвия будет передана семье разведчика. «После казни Эли Коэна 18 мая 1965 года наручные часы удерживались вражеским государством, — продолжили в ведомстве. — После возвращения часов в Израиль были проведены специальные исследовательские и разведывательные действия, результатом которых стало недвусмысленное определение того, что это действительно часы Эли Коэна».

«Я поздравляю сотрудников «Моссад» с проведением решительной и мужественной операции, единственной целью которой было возвращение в Израиль памятного предмета, принадлежавшего великому воину, который внес большой вклад в безопасность государства», — заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Высказывания премьера распространила в четверг его пресс-служба.

Эли Коэн — египетский еврей. В 1962-1965 годы он работал нелегально в Сирии в качестве агента израильской секретной службы «Моссад». Коэн был разоблачен и казнен в Дамаске 18 мая 1965 года. Израильские власти неоднократно заявляли об усилиях, направленных на возвращение его останков.

Minval.az