Тегеран проявит ответственное отношение и не выйдет из сделки по атому после того, как ее покинули США, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим китайским коллегой Ван И в Вене в пятницу 6 июля, сообщает РИА Новости.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.

«После того, как США приняли решение в одностороннем порядке выйти из сделки по иранскому атому, иранская сторона решила остаться в ней, проявив ответственное отношение», — подчеркнул Зариф.

По словам Зарифа, Иран надеется на то, что министерская встреча в Вене пошлет мощный и недвусмысленный сигнал о необходимости соблюдения ядерного соглашения, а также прав и интересов каждого из его участников.

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