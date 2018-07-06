Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маскотправил в Таиланд группу инженеров, чтобы те помогли в поиске способов спасения подростков, застрявших с тренером в одной из пещер на севере страны. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, предполагается, что технология, имеющаяся у компании Маска Space Exploration Technologies Corp. Поможет установить точное нахождение пропавших людей под поверхностью.

Кроме того, в Таиланд отправят мощные заряженные литий-ионные аккумуляторы Powerwall производства компании Tesla Motors, необходимые для работы насосов, откачивающих воду из пещеры. Об этом сообщил сми представитель Маска. Пока не ясно, приняло ли правительство Таиланда предложение Маска.

В своем Твиттере Маск предложил новый способ спасения детей – протянуть к детям нейлоновую трубу и надуть ее воздухом, по которой они могли бы выбраться к выходу.

Двенадцать подростков вместе с тренером по футболу оказались заперты в одном из карманов пещеры Кхао-Луанг, где из-за начавшихся дождей неожиданно поднялся уровень воды и отрезал детям путь к выходу. В пятницу стало известно о гибели дайвера, который занимался доставкой кислородных баллонов к пострадавшим детям. По сообщениям СМИ, во время пути к выходу у него кончился кислород.

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