Когда и с чьей помощью Москва начала готовиться к захвату украинского полуострова?

Спорт вне политики — это правило в современном мире вроде бы никто не ставит под сомнение. Другой вопрос, что важные спортивные соревнования уже не раз пытались использовать в качестве «дымовой завесы» для политических провокаций. Агрессия РФ против Грузии во время открытия Пекинской олимпиады, попытки разгона киевского Майдана на фоне игр в Сочи — все это солидная «информация к размышлению».

А теперь на фоне чемпионата мира по футболу в РФ разворачивается драма украинских политзаключенных в российских тюрьмах. Список длинный, в нем не менее шести десятков фамилий. Как сообщили Minval.az в посольстве Украины в Азербайджане, Верховная Рада направила обращение к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международным организациям, мировым лидерам и международному сообществу в связи с неправосудным приговором Московского городского суда по делу противоправно удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Романа Сущенко — журналиста, обвиненного российскими властями в шпионаже.

И по-прежнему в центре внимания — судьба Олега Сенцова, гражданина Украины, жителя Крыма, арестованного российскими властями на оккупированном полуострове, который продолжает голодовку в российской тюрьме — уже с 14 мая. Продолжает голодовку Володимир Балух, который оказался за решеткой по сфабрикованным обвинениям — на самом деле его «вина» состояла в том, что он поднял над своим домом в Крыму украинский флаг. Украинский активист Игорь Мовенко получил два года за посты в социальных сетях на тему «Крым — это Украина!».

Наконец, за решеткой целый ряд крымско-татарских активистов, обвиненных в связях с «Хизб-ут-Тахрир». А вот тут нужно пояснение. В России эта организация запрещена, а в Украине она совершенно легальна. В результате у многих мусульманских активистов и интеллектуалов дома можно найти ее литературу. Дело даже не в том, что в РФ так пристально следят за деятельностью «Хизб-ут-Тахрир». Просто это неплохой способ судебной расправы над крымско-татарскими активистами.

Понятно и другое. Обеспечить лояльность населения на захваченных землях — задача для оккупационных «властей» не такая простая. В Карабахе, Абхазии, Южной Осетии этого удалось добиться при помощи «этнических чисток». Но в Крыму повторить такой опыт у Москвы шансов уже не было. Во-первых, ситуация в Украине уже находилась в фокусе международного внимания. А во-вторых, тут не существовало этакого «передаточного звена» в виде самопровозглашенных «властей», на чью «самодеятельность» можно было бы все свалить.

Наконец, «этнополитические предпочтения» диктует и подоплека самой по себе аннексии Крыма. Вряд ли стоит в который уже раз напоминать: интересовали Кремль не Херсонес и не овеянный в мемуарах «серебряного века» русской литературы Коктебель. Крым — идеальная точка для размещения военных баз. Прежде всего — на случай войны с Турцией и прорыва к проливам Босфор и Дарданеллы. Именно ради этой «державной мечты» в 1944 году отсюда депортировали татар, у которых на случай войны с Турцией могло оказаться собственное мнение. И не случайно, что теперь российские репрессии обрушились прежде всего на них.

И уж тем более не случайно, что и на крымском направлении Россия весьма активно разыгрывает «армянскую карту». И вот уже пространное интервью ереванскому «Спутнику» дает Георгий Мурадов, «заместитель председателя правительства Репсублики Крым» и «попстпред Репсублики Крым при президенте РФ». По данным самого же «Спутника», «армянин, родом из Краснодара». И он уже разливается соловьем: «У Крымского моста не только практическое, но и символическое значение. В Армении много обращают внимания на то, как он помогает связям армян Крыма и с континентальной Россией, и непосредственно с Арменией, которая, в общем, не очень далеко отсюда». А затем, воодушевившись, брякнул: «Армяне исторически играли большую роль в Крыму. Свидетельство этого — многочисленные храмы, например, церковь Сурб Хач XIV века. Это все символы неизменности нашего братства и сотрудничества. Армяне внесли большой вклад в освобождение Керчи и Севастополя от фашистских захватчиков в мае 1944 года».

О том, какую роль в освобождении Крыма сыграла азербайджанская 77-я дивизия имени Серго Орджоникидзе, господин Мурадов, разумеется, умолчал. Как и о еще одном эпизоде, заслуживающем внимания.

Напомним: 9 мая 2013 года в украинском Николаеве был торжественно открыт мемориал в память о воинах 416-й Таганрогской азербайджанской дивизии. В еще не оккупированном Севастополе Азербайджан оказал серьезную поддержку реконструкции и капитальному ремонту мемориального комплекса на Сапун-горе в честь 77-й азербайджанской дивизии имени Серго Орджоникидзе. И вот оба эти события вызвали прямо-таки форменную истерику в Армении. Газета «Голос Армении» как раз накануне 9 мая 2013 года опубликовала послание некоего Арифа Керимова, именующего себя «президентом Федеральной лезгинской национально-культурной автономии». Сей субъект ни много ни мало обвинил Азербайджан в стремлении «переписать историю Великой Отечественной войны». Возмутил же его тот факт, что обе дивизии были названы азербайджанскими.

Можно, конечно, привести длинный список свидетельств и доказательств, что господин Керимов уже давно завоевал сомнительную славу послушной ереванской марионетки. Сомнений, с чьего «голоса» он пел в 2013 году, по совести говоря, нет. Но самое интересное в другом. Обратился Ариф Керимов с этим своим доносом…к президенту РФ Владимиру Путину!

Еще раз напомним: речь идет о событиях весны 2013 года. В отношениях Москвы и Киева ничего не предвещает беды. Пост президента Украины занимает вполне лояльный России Виктор Янукович. РФ вполне официально держит свой флот в Крыму. Но в армянских кругах уже рассчитывают, что «разбираться» с неугодными Армении памятниками на территории Украины будет президент России. И да, такая деталь — расположены эти памятники в Севастополе и Николаеве. География доноса, опубликованного «Голосом Армении», в точности совпадает с планами России, о которых заговорили драматичной весной 2014 года: аннексировать Крыма, устроить войну на Донбассе, а затем — пробить «коридор» к Приднестровью и отрезать Украину от моря. Как раз через Николаев и Одессу. Совпадение? Или…планы эти существовали в России еще до начала второго киевского «Майдана», и самое главное, о них прекрасно знали в армянской политической «тусовке»?

А вот тут уже надо бы обратиться к биографии весьма примечательного субъекта по имени Анушаван Данелян. Сегодня, на фоне политической «бури» в Армении, обычно вспоминают, что именно он занимал пост «премьер-министра» Нагорного Карабаха в 2000 году, где у него «не сложились отношения» с тогдашним «министром обороны» Самвелом Бабаяном. Но…в Карабах с короткой остановкой в Ереване Анушаван Данелян перебрался как раз из Крыма.

Вначале он вместе с неким Юрием Шевьевым, ныне ставшим Юрием Гаспаряном, стоял во главе местной ОПГ «Сейлем». Затем, в начале девяностых, занимал пост вице-спикера крымского парламента. В 1999 году, однако, когда киевские власти начали наводить на полуострове порядок, из Симферополя Данелян вместе со своим подручным Гаспаряном бежал, «зацепился» на посту директора кабельного завода в Ереване и уже оттуда перебрался в Карабах.

Но вот что примечательно: по одним данным, в 2011, по другим, в 2013 году Данелян, вновь появился в Крыму — уже набравшись «карабахского» опыта, где Москва впервые обкатала сценарий «миацума», «воссоединения», «возвращения в родную гавань» и т.д. и т.п.

Сегодня это уже ни для кого не секрет: мировое сообщество «встряхнулось» только в случае с Крымом, но и прежние «локальные конфликты» на территории непокорных Москве сначала союзных республик, затем — новых независимых государств: Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье — строились по одной схеме и открыто «подогревались» Кремлем — в основном за счет военно-силовой поддержки сепаратистов. Но вояжи господина Данеляна и истерика «Голоса Армении» по поводу памятников освободителям Крыма и Николаева — это уже солидная информация к размышлению, что готовиться к аннексии полуострова в РФ начали задолго до киевского Майдана. И рубежной точкой здесь, по всей видимости, была речь Путина в Мюнхене — с претензиями Москвы на «новый миропорядок».

Но есть здесь еще одна сторона вопроса. История, согласно избитому выражению, не терпит сослагательного наклонения, но тут уже не получится не задать вопрос: а Виктор Федорович Янукович — он что, был не в курсе всей этой «мышиной возни»? Или…

И вот это «или», в сочетании с деятельностью Виктора Федоровича уже после «майдана», с его бегством в Россию, тоже заставляет задуматься о многом. Как и нервная реакция президента Молдовы Игоря Додона на голосование в ООН по Приднестровью. И уж тем более все это заставляет задуматься о том, имеют ли шанс сбыться надежды на сценарии в стиле «вот подружимся с Москвой, и она поможет нам восстановить территориальную целостность».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az