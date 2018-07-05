Известный китайский миллиардер Ван Цзян погиб во Франции, делая селфи, сообщает агентство AFP.

Основатель и президент HNA, конгломерата, работающего в сфере туризма, логистики и воздушного транспорта, скончался на юге Франции. По словам представителей местной жандармерии, Ван Цзян поднялся на парапет, чтобы сделать селфи и оступился. Попытки спасателей реанимировать его не увенчались успехом.

По словам друга покойного, китайский миллиардер хотел сделать снимок на фоне гор, поднялся на парапет и был буквально снесен порывом ветра. «Мы скорбим о потере исключительно талантливого лидера и человека, чье видение и ценности продолжат служить руководством для всех, кто имел возможность узнать его», — заявила HNA в своем заявлении, добавив, что Ван был во Франции в командировке.

Американский журнал Forbes оценил его состояние в 1,7 миллиарда долларов. По данным New York Times, благодаря сотрудничеству со своим младшим братом Ван Вэем, который продавал услуги и оборудование компании Hainan Airlines, Ван Цзян превратил небольшую региональную компанию в большой конгломерат.

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