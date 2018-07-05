Пара британцев в городе Эймсбери была отравлена веществом «Новичок». Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Сконтланда-Ярда Нил Басу, передает РИА Новости.

«Сегодня вечером я получил из Портон-Дауна результаты анализов, свидетельствующие, что два человека соприкоснулись с нервно-паралитическим веществом «Новичок»», — сказал Басу.

Он также рассказал, что сейчас двое пострадавших остаются в критическом состоянии. Они находятся в той же больнице, где лечились от отравления работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Minval.az