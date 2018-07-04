США не признают Крым в составе России.
Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, сообщает Reuters.
«Мы однозначно не признаем попытки России аннексировать Крым», – сказал он.
США не признают Крым в составе России.
Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, сообщает Reuters.
«Мы однозначно не признаем попытки России аннексировать Крым», – сказал он.
Дата: 2018/07/04 11:35
Раздел: Мир
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