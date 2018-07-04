В Великобритании в Эймсбери два человека были госпитализированы в критическом состоянии в больницу Солсбери после воздействия неизвестного вещества. Об этом информирует местная полиция.

«Полиция Уилтшира объявила о серьёзном инциденте так как подозревают, что два человека могли быть подвержены воздействию неизвестного вещества в Эймсбери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 40-летние мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в одном из домов.

Полиция проводит экспертизы для установления вещества, из-за которого ухудшилось состояние пациентов.

«Общественность может наблюдать повышенное присутствие полиции в районах Эймсбери и Солсбери», — сообщили в полиции.

Minval.az