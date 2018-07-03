Российские власти обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

«В сегодняшнем решении «Волокитин и другие против России» ЕСПЧ единогласно признал и выявил, что в деле было нарушение статьи 1 Протокола №1 (защита собственности) к европейской конвенции о правах человека в отношении нескольких заявителей», — говорится в постановлении европейского суда, который отмечает, что Россия в качестве правопреемника СССР обязалась погасить задолженность.

Также суд постановил, что Россия не выполнила данные обязательства и конкретно в этом деле долгов не погасила. В связи с неисполнением обязательств по облигациям суд обязал российские власти погасить трем заявителям тяжбы различные суммы в связи с причиненным ущербом.

«Дело включает в себя 15 заявителей, которые утверждают, что в 1982 году приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа, по которым они не получили денег. После коллапса СССР российские власти несколько раз пытались решить эту проблему, обещая заплатить держателям советских бондов, однако все законные способы вернуть деньги не увенчались успехом», — говорится в решении ЕСПЧ.

Суд также отметил, что уже сталкивался с подобной практикой, в качестве примера в постановлении приводятся дела «Малыш и другие» против России, а также дела «Лобанова и Андреевой», которые также касались советских облигаций. ЕСПЧ постановил, что трем заявителям Россия должна погасить задолженности на различные суммы, а также выплатить дополнительно 1800 евро в качестве компенсации морального вреда. Остальным заявителям суд постановил выплатить компенсации в размере от 30 до 1500 евро за судебные издержки.

Minval.az