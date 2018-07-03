Сотрудники Европейской Южной Обсерватории впервые запечатлели планету в процессе ее формирования. Снимок был сделан при помощи Very Large Telescope («Очень большого телескопа»), сообщает EurekAlert.

Сообщается, что небесное тело расположено в 370 световых годах от Земли, у звезды PDS 70 в созвездии Центавра. Расстояние между планетой и ее звездой аналогичное тому, что между Солнцем и Ураном.

О самой планете ученые отмечают, что это газовый гигант, который по своей массе превосходит Юпитер. Температура на поверхности планеты составляет 1000 градусов Цельсия.

«Это очень важно, потому что люди давно задавались вопросом, как формируют планеты, и теперь мы можем непосредственно наблюдать это», — отметил руководитель исследования Мариам Кепплер.

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