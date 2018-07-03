Футболисты сборной Японии прибрались за собой в раздевалке после матча 1/8 финала чемпионата мира в Ростове-на-Дону и оставили записку с благодарностью на русском языке. Об этом сообщает портал Worldofbuzz.

Встреча команд Японии и Бельгии прошла в понедельник и завершилась поражением японской сборной со счетом 2:3.

Издание отмечает, что после игры болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на стадионе «Ростов-Арена». Их примеру последовали японские футболисты, которые прибрались в раздевалке после поражения, оставив благодарственную записку с надписью «Спасибо» на русском языке.

Это не первый случай на чемпионате мира в России, когда болельщики проявляли сознательность и убирали за собой мусор после игр. В частности, после встречи группового этапа между сборными Японии и Колумбии (2:1), которая прошла 19 июня в Саранске.

Minval.az