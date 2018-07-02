Австралийка кормила акул, когда одна из них вместе с рыбой схватила палец женщины. Инцидент был снят на видео, позже опубликованном в Сети, сообщает Seven News.

Жертвой стала женщина по имени Мелисса Браннинг, которая находилась на яхте в Кимберли. Она кормила плавающих рядом представителей вида акул-нянек, когда пострадала из-за одной из них.

«Я могла думать только о том, что потеряла палец. Я чувствовала, как он слезает с кости», — отметила она.

По прибытии в больницу врачи диагностировали у женщины повреждение связок и трещину в кости.

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