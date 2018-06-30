Член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обратился в Государственную инспекцию по языку из-за показа в сети кинотеатров Forum Cinemas мультфильма на русском языке без субтитров.

Как передаёт Delfi, по его словам, в кинотеатрах мультфильм «Два хвоста» показывают только на языке оригинала (русском) без субтитров.

«Я обратился в Государственную инспекцию по языку, чтобы она в рамках своей компетенции оценила действия Forum Cinemas и информировала о принятых решениях», — заявил Касчюнас.

По его словам, это является нарушением литовского законодательства.

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