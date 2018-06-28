Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям, в связи с наблюдаемыми в эти дни аномально жаркими погодными условиями.

Как сообщили АПА в министерстве, при повышении температуры воздуха выше 41 градуса по Цельсию, для сохранения жизни и здоровья работников следует обеспечить принятие соответствующих мер согласно трудовому законодательству. Так, согласно статье 233 Трудового кодекса, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию приостанавливаются все виды работ на открытом воздухе, в зданиях, закрытых помещениях и других рабочих местах без систем кондиционирования.

В перечисленных случаях работникам необходимо создать условия для охлаждения, им нужно предоставлять перерывы, количество и период которых должны определяться общим решением работодателя и профсоюза. Кроме того, согласно Трудовому кодексу, перерывы должны включаться в рабочее время, а время простоя оплачиваться в размере не менее двух третей тарифного оклада, как простой не по вине работника.

Minval.az