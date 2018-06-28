Жительница Великобритании Сита Мина (Sita Meena), считавшая, что толстеет из-за аллергии на глютен, выяснила, что находится на 33-й неделе беременности. Об этом сообщило издание Metro.

Женщина, работающая поваром, призналась, что принимает противозачаточные таблетки уже десять лет, и потому не ожидала, что может быть беременна. 33-летняя Мина списывала вздутие живота на аллергическую реакцию, то же самое ей сказал и доктор. Тем не менее, она все же решилась сделать тест на беременность, и он оказался положительным. Так как это произошло в день рождения ее партнера Тони, она упаковала тест в подарочную бумагу и вручила ему. Тот сначала принял это за розыгрыш, а затем обрадовался.

«Я не могла поверить в это: я не чувствовала ни болей, ни тошноты с утра, никаких других симптомов», — добавила женщина. По ее словам, у нее регулярно были имплантационные кровотечения, которые она принимала за менструации. Мина отметила, что сильно переживает, что вела не самый здоровый образ жизни во время беременности: «Мы нередко гуляли до трех утра и пили. Иногда я выпивала с коллегами после тяжелой смены. Знай я о беременности, не стала бы так поступать».

В итоге женщина родила спустя месяц после того, как узнала о своем положении. У нее родился здоровый мальчик весом 3,2 килограмма, которого она назвала Бобби: «Я и Тони плакали. Четыре недели назад мы и не знали о его существовании, теперь же он лежит у меня на руках».

Мина решила поделиться своей историей, чтобы предупредить других женщин, что симптомы беременности не всегда очевидны. «Так много людней говорили мне, что я должна была понять, что жду ребенка, раньше. Но как? Я ничего не чувствовала, внешне это не было заметно. До сих пор все это кажется мне прекрасным, но сюрреалистичным», — подчеркнула она.

Minval.az