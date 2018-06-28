Глава правительства Биньямин Нетаньяху на своей страничке в ФБ оставил сенсационное пожелание, касающееся взаимоотношений Ирана и Израиля:

— Можете себе представить, насколько сложно остановить Рональдо, не дать ему забить гол? Я играл в футбол, позвольте сказать: это практически невозможно. Иранская команда совершила невозможное. Иранскому народу я говорю: вы проявили храбрость на футбольном поле, сегодня вы проявляете отвагу на улицах Ирана.

У Ирана много проблем: загрязнение воздуха, нехватка воды, миллиардные траты на террор. Можете себе представить, что было бы, если б иранское правительство вместо того, чтоб тратить ваши деньги на Сирию, Йемен и войны на Ближнем Востоке, начало вкладывать в решение этих проблем в Иране?

Решение всех этих проблем – иранский народ. Поэтому я предложил медицинскую помощь для спасения жизни иранцев после разрушительного землетрясения. Поэтому я открыл канал на Telegram на персидском языке, чтоб научить иранских фермеров как сохранять воду. Поэтому я не прекращу стремиться к миру с иранским народом.

Я надеюсь, придет день, и я увижу иранскую футбольную команду, играющую против израильской сборной в свободном Тегеране. В этот день проигравших не будет, написал Нетаньяху.

Minval.az