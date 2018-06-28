Россия «проделала фантастическую работу» при организации чемпионата мира по футболу. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы приложили огромные усилия, чтобы провести [чемпионат мира по футболу] в США. <…> Сейчас он проходит в России, и, я скажу вам, это захватывающе. Мой сын любит футбол, и ему нравится смотреть ЧМ-2018. И они действительно проделали фантастическую работу [по организации] турнира. Это увлекательно, даже если ты не фанат футбола», — заявил Трамп.

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