Агентство Bloomberg опубликовало список 25 богатейших семейств, владеющих в общей сложности более чем $1,1 трлн. В рейтинге учитывались только достаточно «старые деньги» — состояния, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника.

Так, на первом месте с состоянием в $151,5 млрд оказалось семейство Уолтон, контролирующее сеть почти из 12 тысяч супермаркетов Walmart. Первый магазин Сэм Уолтон приобрел в 1945 году.

Вторую позицию с $98,7 млрд заняли Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, основавшего в 1940 году химическую корпорация Koch Industries.

Третье место ($89,7 млрд) удерживают наследники Фрэнка Марса, который создал кондитерскую компанию Mars в 1911 году.

В пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд).

В списке также оказались члены семьи Амбани, контролирующие крупнейший индийский холдинг Reliance Industries ($43,4 млрд), немецкая семья Альбрехт (владеет сетью супермаркетов Aldi, $38,8 млрд), основавший сеть супермаркетов Auchan француз Жерар Мюлье и его потомки ($37,5 млрд), потомки основателя Samsung Ли Бен Чхоля ($30,9 млрд) и другие.

Напомним, совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло на 10,6% в 2017 году и впервые превысило $70 трлн.

Minval.az