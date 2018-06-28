На Земле появилось новое космическое государство под названием «Асгардия». Его первым лидером стал уроженец Баку, азербайджанец Игорь Ашурбейли, пишет журнал Newsweek.

Об официальном появлении нового государства Ашурбейли объявил на торжественной церемонии, прошедшей в Вене 25 июня. «Мы создали все ветви нации. Я могу заявить, что Асгардия родилась», – сказал миллиардер.

Несмотря на то, что Асгардия не имеет никакой территории на Земле, у нее уже около 200 тысяч граждан, подписавшихся на присоединение к стране через интернет, а также амбициозные планы по запуску жилищ на низкой околоземной орбите и постройке поселений на Луне.

У Асгардии есть все необходимое для функционирующего государства: конституция, флаг, гимн и избранные представители, к тому же страна работает над использованием новой криптовалюты SOLAR для формирования своей экономики. Что касается связи с Землей, Ашурбейли заявляет, что в их планах сделать страну самостоятельной.

«Асгардия разработает инфраструктуру, которая не будет зависеть от наземных систем, – говорит он. – У асгардианцев будут портативные устройства с интегрированными паспортами, кредитными картами и традиционные смартфоны».

Некоторые из более альтруистичных планов Ашурбейли включают предоставление глобального интернета и доступ к асгардианской технологии, а также создание флота по защите Земли от астероидов. В итоге глава космического государства видит Асгардию не столько страной, сколько следующим шагом на пути человеческого развития. «Космическое пространство бесконечно, и космические исследования дадут homo sapiens возможность стать бессмертным как виду», – заявил миллиардер.

Свое название страна получила в честь небесного города из скандинавской мифологии «Асгард», обители богов. Кроме того, «Асгард» упоминается в популярной киновселенной Marvel, где он является домом одного из главных персонажей – бога грома Тора, пишет РИА Новости.

Игорь Ашурбейли родился 9 сентября 1963 года в Баку. В 1985 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии. Работал во ВНИИ переработки газа. В 1988 году создал и возглавил «Кооперативное координационно-производственное объединение «Социум», занимавшееся разработкой программного обеспечения, обучением компьютерной грамотности и консалтингом.

В 1990 году переехал в Москву, где создал и возглавил «Всесоюзное научно-производственное объединение «Социум» при Союзе предприятий потребительской кооперации Центросоюза СССР, занимавшееся разработкой, производством и реализацией информационных баз данных.

В 1991 году, совместно с НПО «Алмаз» и рядом других известных государственных и частных структур, ВНПО «Социум» выступил инициатором и соучредителем, а его руководитель возглавил ОАО «Международное бюро информации и телекоммуникаций», занимавшееся разработкой, производством и реализацией широкой номенклатуры информационных и телекоммуникационных продуктов.

В 1994 году был приглашен на постоянную работу в НПО «Алмаз», где последовательно занимал должности заместителя генерального директора, финансового директора, первого заместителя генерального директора, председателя Совета директоров. Осуществил комплексное научно-техническое, организационное и финансовое оздоровление предприятия.

С 2000 по 2011 год – генеральный директор ОАО «НПО «Алмаз»». Под его руководством созданы новейшие модификации зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит», разработаны и поставлены в вооруженные силы РФ зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». В 2010 году успешно завершено проектирование систем «С-500», «Витязь» и др.

С 2011 года по настоящее время Игорь Ашурбейли является председателем президиума созданного по его инициативе в 2004 году некоммерческого партнерства «Вневедомственный экспертный совет по проблемам воздушно-космической обороны». Разработал Концепцию создания Единой системы воздушно-космической обороны России.

В 2013 году основал Aerospace International Research Center, GmbH (Вена, Австрия). С этого же времени является главным редактором журнала Room Space Journal.

В 2015 году ВЭС ВКО получило статус эксперта структуры Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН.

Научный руководитель ОАО «Конструкторское Бюро-1» в Москве и Международного центра исследований воздушно-космического пространства в Вене.

Главный редактор международного космического журнала «Room» в Лондоне.

Доктор технических наук. Автор более 100 научных работ, в том числе одной энциклопедии и трех монографий.

Ктитор Патриаршего подворья – Храма св. прмц Елисаветы, построенного им в Покровском-Стрешневе в Москве, и Храма св. Иоанна Предтечи, построенного им в селе Хирино под Арзамасом.

В декабре 2013 принят в действительные члены Императорского Православного Палестинского общества, в июне 2014 назначен заместителем председателя ИППО.

С 25 декабря 2015 года Игорь Ашурбейли является директором ИППО в государстве Израиль.

12 октября 2016 года объявил о создании первого в истории человечества космического государства – Асгардии.

26 июня 2018 года принес присягу перед дипломатами, исследователями, экспертами по праву и инженерами со всего мира как король первого в истории человечества космического государства – Асгардии.

Minval.az