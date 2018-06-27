Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала в Вашингтоне соглашение на 20 лет с американскими фирмами Venture Global LNG i Port Arthur LNG о поставках сжиженного газа (СПГ) из США в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба польской компании в среду, 27 июня.

Ожидается, что с 2023 года Польша будет получать ежегодно 2 млн тонн СПГ, который после регазификации составит около 5,5 млрд кубометров газа. Поставки газа будут вестись с СПГ-терминала в городе Порт-Артур в Техасе.

В PGNiG отметили, что закупки американского газа позволят Польше диверсифицировать источники поставок, после того как в 2022 году закончится контракт с Россией. Также PGNiG сможет перепродавать американский газ.

Minval.az