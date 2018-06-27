Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече со своей британской коллегой Терезой Мэй в Лондоне потребовал от Великобритании вернуть Афинам мрамор Парфенона — элементы и скульптуры из собрания древнегреческого искусства, главным образом из Афинского акрополя, которые были привезены в Великобританию в XIX веке и теперь хранятся в Британском музее. Об этом Ципрас, как передает РБК, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Мэй.

Эта проблема, как отметил в ходе брифинга премьер-министр Греции, имеет для его страны определенный моральный аспект. «Мрамор [Парфенона] принадлежит мировому культурному наследию, но естественное место нахождения этих культурных ценностей — в Парфеноне [на акрополе в Афинах]», — пояснил Ципрас. Мэй во время своего выступления эту тему комментировать не стала. Во время встречи, как подчеркнули оба премьер-министра, стороны обсудили экономические вопросы и перспективы британских инвестиций в Грецию.

Мрамор Парфенона (или мраморы Элгина) — элементы храма на акрополе, который был построен в Афинах в период расцвета Греции в V веке до н.э. Скульптуры, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона были вывезены из Греции британским дипломатом, послом в Османской Империи лордом Томасом Брюсом Элгином в 1802 году. Он тогда, согласно сохранившимся данным, получил у греческих властей разрешение взять с Акрополя «некоторые обломки камней с надписями и фигурами».

В Лондоне после этого оказалось фактически около 50% всех мраморных украшений греческого храма. В настоящий момент все они хранятся в Британском музее в столице Англии.

Афины уже не в первый раз требуют от британских властей вернуть культурное достояние, однако Лондон им в этом отказывает, утверждая, что все действия перевезшего ценности в Великобританию лорда Элгина были законными для того времени.​

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