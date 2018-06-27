Ученые Тель-Авивского университета разработали датчик, который заставляет раковые клетки светиться. Это позволяет хирургам обнаружить их и удалить опухоль полностью и с большой точностью, без повреждения здоровых тканей, пишет издание «Вести Израиль».

Датчик представляет собой не прибор, а вещество, вводимое в организм до операции. Его применение увеличит процент выживаемости и шанс больных на выздоровление. Исследование было опубликовано в научном журнале Theranostics.

Исследование провели докторанты Рахель Блау, Яна Эпштейн и Евгений Писаревский под руководством профессора Ронит Сачи-Фаинаро из Тель-Авивского университета.

По словам профессора, новое исследование основывалось на предыдущих работах, которые выявили отличительную особенность раковых клеток – повышенное содержание ферментов из группы катепсинов. Эти ферменты, содержащиеся в малых количествах в здоровых клетках, распознают и расщепляют определенные последовательности аминокислот. Именно по этим ферментам можно распознать раковые клетки при помощи разработанного датчика.

Высокочувствительный датчик вызывает свечение раковых клеток. Это позволяет выявить их и отличить от здоровых. Тем самым датчик подсказывает хирургу границы опухоли прямо во время операции — причем намного точнее, чем существующие на сегодня средства визуализации.

На первом этапе исследования было доказано, что раковые клетки из удаленных хирургами опухолей содержат большее количество катепсинов, чем здоровые. Затем были использованы лабораторные мыши, у которых вызвали рак молочной железы и меланому, дающие метастазы в мозг и легкие.

Мышей разделили на 2 группы: первой группе удаляли опухоли при обычном освещении без датчика, а второй – с применением датчика.

В результате в первой группе у мышей часто возникали метастазы и рецидивы рака, и только 40% животных этой группы прожили после операции 120 дней.

Применение датчика увеличило процент 120-дневной выживаемости вдвое, до 80%. То есть без датчика 60% мышей быстро умерли от болезни, а при его использовании – только 20%.

Было также проведено сравнение нового датчика с двумя другими, уже испытанными в клинических условиях в операционных. Было доказано, что его чувствительность и избирательность выше, чем у старых, и он быстрее срабатывает. То есть нет надобности помещать больного в больницу на день раньше, чтобы введенный датчик начал действовать, достаточно ввести вещество в организм за 4 часа до операции.

Исследователи зарегистрировали ряд патентов и ведут переговоры с фармацевтическими компаниями о расширении испытаний с последующим производством и продажей нового средства. Они полагают, что их разработка существенно улучшит результаты хирургического лечения опухолей и шансы больных на выздоровление.

Minval.az