Совет Европейского союза выпустил резолюцию по поводу расширения объединения, в которой говорится, что переговоры с Турцией по поводу её вступления в ЕС зашли в тупик.

В документе указывается, что «Турция всё больше отдаляется от Европейского союза».

«Поэтому переговоры о вступлении Турции в союз фактически зашли в тупик», — подчёркивается в резолюции.

Уточняется, что в связи с этим в настоящий момент не предусматривается никакая дальнейшая работа по модернизации Таможенного союза между ЕС и Турцией.

В совете призвали турецкие власти «обратить вспять негативные тенденции», которые наблюдаются в стране в области различных прав и свобод.

Minval.az