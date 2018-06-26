Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин нецензурно прокомментировал вырвавшееся у него во время прямого эфира матерное слово. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва», отмечая, что ведущий был настроен агрессивно.

«У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** [ерунду] меня не спрашивали», — сказал телеведущий.

Ранее на Первом канале пообещали провести с Шейниным разъяснительную беседу и наложить на него взыскание, сообщает Lenta.ru

Телеведущий употребил обсценное слово в эфире от 26 июня, обсуждая проигрыш сборной России команде Уругвая на чемпионате мира по футболу. Шейнин цитировал слова знакомого и случайно произнес мат, созвучный со словом «дебилизм». Через мгновение он осознал свою ошибку и сказал «ой», а затем издал протяжное «пи» и продолжил пересказ истории.

Шейнин не раз оказывался в центре скандалов из-за эксцентричного поведения и резких высказываний. В октябре 2016 года мужчина признавался в убийстве людей. Кроме того, ведущий бросалсяна приглашенных экспертов в студии ток-шоу и выносил им «ведро с фекалиями».

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