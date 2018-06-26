Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе обсуждалась ситуация в Донбассе и евроатлантическая интеграция Украины.

«Президент выразил благодарность НАТО за последовательную и неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии российской агрессии. П.Порошенко проинформировал генерального секретаря о развитии событий в Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН», — сообщила во вторник пресс-служба президента Украины.

П.Порошенко заявил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО с привлечением практической помощи альянса. В связи с этим генсек НАТО приветствовал принятие закона о национальной безопасности.

«П.Порошенко и Й.Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, содержащихся в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях», — говорится в сообщении.