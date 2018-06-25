Протестные выступления против девальвации национальной валюты проходят в столице Ирана, сообщает BBC.

По ее информации, демонстрации были инициированы владельцами небольших торговых точек, которые начали закрывать свои магазины и выходить на улицы города. При этом в социальных сетях публикуется информация о начале задержаний протестующих. Протестные акции были также зафиксированы в городах Кередж, Мешхед, Бендер-Аббас и на острове Кешм.

За последние дни курс национальной валюты на черном рынке Ирана побил очередной рекорд и достиг 87 тыс. риалов за доллар. При этом в конце мая эта цифра составляла 65 тыс. риалов. В то же время официальный курс зафиксирован на уровне 42 тыс. риалов, однако все обменные пункты валюты закрыты, поэтому приобрести доллары по этой цене без специального разрешения невозможно. В понедельник правительство созвало экстренное совещание для принятия мер по нормализации ситуации на валютном рынке.

10 апреля 2018 года в Иране были закрыты пункты обмена после соответствующего распоряжения Центрального банка страны. Эти меры были приняты в рамках политики стабилизации курса национальной валюты. С начала весны этого года реальная стоимость риала упала почти в два раза. Кроме того, ЦБ установил лимит в €10 тыс. на наличные средства в иностранной валюте для граждан республики и заморозил официальный курс национальной валюты, отмечает ТАСС.

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