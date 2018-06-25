Заместитель патриарха Константинопольского Арам Атешян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с одержанной им на выборах победой. Атешян в поздравительном послании написал, что проведенные выборы на демократическом пути Турции открывают новый этап. Характеризуя Эрдогана как бесспорного лидера и героя нынешней Турции, Атешян сообщил, что они с удовлетворением восприняли его переизбрание на должности президента, сообщает «Аравот».

Заместитель патриарха выразил надежду, что благодаря утвердившейся этими выборами президентской системе правления проблемы меньшинств будут решаться более оперативно.

Эрдогана поздравил также лидер армянской католической общины Левон Зекиян.

Minval.az