Какой «опыт» Каспийской флотилии РФ намерена использовать на Азовском море?

Есть расхожее выражение из серии «усредненных» призывов к миру: «Надо строить мосты, а не заборы». Только вот, к сожалению, эти «усредненно-миротворческие» сентенции не всегда вписываются в реальную жизнь, где, к сожалению, далеко не все мосты — дорога к миру и взаимопониманию. Построенный Россией мост в оккупированный Крым — пример классический.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вновь напомнил: возведение Россией моста через Керченский пролив в оккупированном ею Крыму создало ряд серьезных угроз и методов давления на Украину, ключевым из которых является угроза безопасности украинского государства. «Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крыму с последующим проведением наступательных операций на юге Украины», – сказал политик. Кроме того, в результате Россия получила возможность осуществлять незаконный контроль над судами, которые пересекают Керченский пролив, и блокировать в любой момент украинские порты в Азовском море. «Украина имеет возможность задерживать российские корабли, которые своими действиями нарушают наше законодательство, — отметил Турчинов. — Но если мы будем действовать адекватно в рамках международного законодательства, то Россия, как всегда, грубо нарушает нормы международного права, проводя незаконный досмотр кораблей, идущих в украинские порты. Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море».

Строго говоря, противостояние на Азовском море уже раскручивается. Как отмечает украинский сайт liga.net, «с конца апреля-начала мая Россия перебрасывает в Азовское море корабли ВМФ и задерживает иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Де-юре РФ имеет на это право: море является внутренними водами двух стран. Но существует угроза, что регулярные задержания судов могут превратиться в полноценную торговую блокаду, а флот используют для нападения на азовское побережье Украины». Коме того, по данным украинских источников, «незаконное строительство Керченского моста позволило России взять под контроль пролив, увеличивать военный контингент в Крыму, а также контролировать вход в Азовское море всех без исключения судов. Сейчас там активно создается российская флотилия, фактически блокируя передвижение судов, идущих в направлении украинских портов, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов 7 июня. Россия перебросила в Азовское море из Каспии десантные корабли, а также ракетные корабли, вооруженные ракетами «Калибр»». По данным украинских источников, в том числе ЛИГА и мониторинговой группы фонда Майдан иностранных дел и издания Blackseanews, в Азовское море с начала мая были переброшены шесть артиллерийских катеров, шесть или семь десантных кораблей, ракетные корветы. Правда, украинские журналисты признают: подтвердить из официальных источников эту информацию им не удалось.

Тем не менее любопытные новости появляются и в СМИ России. Так, несколько дней назад стало известно, что два корабля из состава российской Каспийской флотилии — «Великий Устюг» и «Град Свияжск» — направились к берегам Сирии. Они уже поднялись вверх по Волге, прошли Волго-Донской канал, затем, спустившись по Дону, вышли в Черное море и уже миновали проливы Босфор и Дарданеллы. Вернутся ли они, «отстрелявшись» по целям в Сирии, к родным каспийским берегам или же останутся в Азовском море, пока что можно лишь предполагать. При этом «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — это малые ракетные корабли. Ранее они уже запускали ракеты «Калибр» по целям в Сирии прямо из акватории Каспия, точнее, из иранского сектора моря. Но теперь решено, что им необходимо подойти поближе к сирийским берегам, тем более что туда же направляется и группировка ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Вернутся ли они, выполнив свою сирийскую миссию, на Каспий или же «задержатся» в том же Азовском море, можно только гадать.

Напомним: 5 мая в Ростове-на-Дону, том самом, где закрывают баннерами с нарисованными улыбающимися жителями расселенные дома в не очень презентабельном состоянии, а вместо знаменитых местных раков подают их собратьев, привезенных из Армении, торжественно отмечали 100-летие создания Южного военного округа России. На местной Театральной площади прошел военный парад, а на реке Дон взорам горожан предстали военные корабли — и Черноморского флота, и Каспийской флотилии. Как тогда передавал телеканал «Звезда», для участия в параде тем же путем — вверх по Волге, затем через Волго-Донской канал и вниз по Дону — прошли четыре каспийских корабля: рейдовый тральщик типа «Сапфир», рейдовый водолазный катер, артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир.

А в конце мая уже «Российская газета» сообщила, что с Каспия в Азовское море переброшены три артиллерийских бронекатера. Они сначала приняли участие в военных учениях, а затем — по официальной версии — вышли на охрану Крымского моста.

А теперь немного географии, истории и геополитики. По другую сторону Керченского пролива — Черное море и российский Черноморский флот. Конечно, под Крымским мостом не могут проходить корабли с высокой надводной надстройкой, да и Азовское море мелководное, но уж бронекатера и малые ракетные корабли на Черном море имеются. Но самое главное, совсем недавно в РФ старательно повышали именно собственную боевую мощь на Каспии. В начале апреля 2018 года здесь объявили, что для нее строится новая база — в дагестанском Каспийске. Астрахань, где она расположена сейчас, место не самое удобное: зимой Волга замерзает, северная часть Каспия — тоже, корабли могут вообще не выйти в море. Сюда перебазировали новые корабли — небольшие, но с усиленным вооружением. Еще раньше, с 2015 года, Россия устраивала на Каспии впечатляющие «милитари-шоу» — и запуски «Калибров», и полеты стратегических ракетоносцев, которые, «отстрелявшись» по Сирии, затем в небе над Каспием проводили дозаправку в воздухе. Затем был впечатляющий град «алармистских» комментариев по поводу «военных баз США», которые будто бы создает на Каспии Казахстан. По меньшей мере непонятное развитие событий вокруг Ирана. И вдруг — именно с Каспия корабли начинают перебазировать в Азовское море! Странно? Нелогично? А это уже как посмотреть.

Конечно, трудно исключать, что разговоры о «силе русского оружия», как бы это помягче, оказались немного преувеличены, и России приходится «поднапрягать ресурсы», чтобы сколотить еще и группировку ВМС близ Мариуполя и Бердянска. Где, кстати говоря, заметных военно-морских сил у Украины нет. Если вспомнить эпопею с авианосцем «Кузнецов» с его отчаянно дымящей трубой и пожарной машиной на палубе, такая версия как минимум имеет право на существование.

Но есть и еще одна сторона вопроса. Просто еще раз вспомним, что в истории российской Каспийской флотилии есть и такая позорная страница, как январь 1990 года в Баку, в том числе печально известное «разблокирование бухты», перекрытой к этому моменту гражданскими кораблями. Так что если Москва действительно планирует «радикальные действия» против Украины уже на Азовском море и удар по тем же Мариуполю и Бердянску, то именно такой вот «опыт» Каспийской флотилии по «войне» с мирным населением здесь могут посчитать весьма ценным.

Правда, перед тем, как его использовать, российским «стратегам» лучше спросить у самих себя: удалось ли Каспийской флотилии таким образом сохранить за собой основную базу, находившуюся в Баку? Пусть даже в статусе «иностранной» и «арендованной», как Габалинская РЛС? И да, кстати, какой оказалась судьба этой самой РЛС?

Так что повторять «каспийский опыт» России лучше не пытаться. В том числе на Азовском море.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az