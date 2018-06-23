В индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пятерых активисток НКО, проводивших уличную акцию против работорговли.

Девушек затащили в машины и отвезли в «отдаленное место», рассказали Би-би-си в полиции штата.

Происшествие расследуют, но арестованных пока нет, добавили в полиции.

Жертвы преступления работают в индийской некоммерческой организации. Они проводили уличную акцию в форме спектакля о работорговле в отдаленном округе Кхунти.

«После представления, они направились к школе при местной [католической] миссии. Примерно в это же время к школе подъехали вооруженные люди. Они похитили пятерых девушек из команды, увезли их в джунгли и там изнасиловали», — сказал высокопоставленный полицейский чиновник.

«Над делом работают три полицейских наряда, они проводят допросы», — добавил он.

Девушки уже находятся под защитой полиции и дожидаются результатов медэкспертизы, рассказал другой полицейский чиновник.

По версии следствия, преступники могли быть сторонниками местной группировки, агрессивной к «чужакам» в регионе. Эта группировка, пользующаяся поддержкой у племен, живущих в округе Кхунти, даже развесила знаки с предупреждениями для приезжих.

Minval.az