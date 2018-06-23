Торговые партнеры Ирана вряд ли добьются от США разрешения на продолжение сотрудничества с Тегераном, но у Ирана есть и другие способы обхода санкций, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Bloomberg TV.

Вместе с тем он сообщил, что министерство нефти Иран готово «к худшему сценарию», и у страны остается множество способов, чтобы попытаться сохранить нефтедобычу.

Президент США Дональд Трамп действует против свободного рынка и основ рынка, считает Б.Зангане.

Экспорт нефти из Ирана в июне был близок к 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), сказал министр.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщало, что Иран в первой половине июня сократил экспорт нефти до минимума за год — 2,114 млн б/с против 2,511 б/с в начале мая.

Minval.az