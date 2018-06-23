Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал российского лидера Владимира Путина и себя самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу вечером интервью турецкому государственному телеканалу TRT.

«Скажу предельно ясно… на данный момент в Генассамблее ООН только два по-настоящему опытных политика, возможно, есть кто-то еще, но не припомню: это президент Путин и я. Потому что мы оба занимали посты как премьер-министров, так и президентов, мы многого достигли, но впереди еще много задач», — сказал он в интервью.

Эрдоган также отметил хорошо налаженное сотрудничество Турции с Россией по сирийскому вопросу. По его словам, «особые отношения» с Путиным и тесные контакты внешнеполитических ведомств двух стран помогли достичь прогресса в этой сфере, в частности, организовать межсирийские переговоры в Сочи в прошлом году.

Minval.az